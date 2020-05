6.03 Covid-19,oltre 3,5 mln i casi nel mondo I casi di coronavirus dichiarati in tutto il mondo hanno superato ad oggi i 3,5 milioni, tre quarti dei quali in Europa e Stati Uniti. Lo rende noto l'agenzia di stampa francese Afp. I decessi sono stati finora 246.893, di cui gran parte in Europa,dove i con- tagi sono 1.547.180.Negli Stati Uniti i casi sono 1.158.040 e i decessi 67.680. Il numero di casi, tuttavia, riflette solo una frazione del numero effettivo di infezioni, con un gran numero di Paesi che testano solo pazienti gravi.