20.55 Oms: tesi Pompeo? Scienza sia la centro In questa fase è necessario "non rilas- sarsi sulle misure di base come lavarsi le mani e mantenere il distanziamento sociale", come è importante proseguire con "il tracciamento dei contatti". Co- sì il direttore Oms, Ghebreyesus. "Da più di 15.000 sequenze genetiche viste ritengo che questo virus sia di origine animale", ha sottolineato la dottoressa van Kerkhove. "C'è un legame coi pipistrelli,dobbiamo capire l'ospi- te intermedio". E il capo emergenza sa- nitaria Ryan sulle tesi di Pompeo: "La scienza sia al centro,non la politica".