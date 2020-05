18.16 Covid-19,oggi 236 morti e 2.352 guariti Sono 85.231 i guariti dal coronavirus in Italia, con un incremento di 2.352 rispetto a ieri. Calano i malati di 1.513 rispetto a ieri, 98.467 in tutto. Sono i dati trasmessi dalla Protezione civile. Oggi si registrano 236 nuovi decessi, 29.315 da inizio epidemia. Prosegue il calo dei ricoverati in terapia intensi- va: ad oggi sono 1.427, 52 in meno rispetto a ieri. In Lombardia sono 509, 23 meno di ieri. I contagiati totali sono 213.013, +1.075 su ieri.