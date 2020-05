14.03 Incontro Regioni-governo,pressioni Nord Dalle regioni del Nord nuove richieste di anticipare riaperture della Fase 2. Il presidente del Friuli Venezia Giulia Fedriga chieda alla Conferenza delle Regioni di riaprire il commercio dall' 11 maggio,e le attività restanti il 18. La riapertura non può essere uno scon- tro tra Istituzioni".Anche il governa- tore del Veneto, Zaia,chiede di aprire tutto e subito e vuole l'autonomia per farlo "fatto salvo il giudizio del Co- mitato tecnico-scientifico" sul virus. Nel pomeriggio l'incontro tra le Regio- ni e il governo che dovrebbe decidere.