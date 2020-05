4.11 Gualtieri: imprese, soldi a giugno Il ministro dell'Economia, Gualtieri dal Messaggero assicura che per le im- prese i sostegni arriveranno a giugno e annuncia "un decreto" nel quale saranno contenute "misure ad ampio spettro per la semplificazione". Gualtieri annuncia "contributi a fondo perduto,sgravi agli affitti alle azien- de più piccole per quasi 10mld" e anche la garanzia "di un supporto di equity o di strumenti ibridi di capitale alle imprese medio-grandi in difficoltà per le quali il fondo perduto non è ammes- so".Il Mes? "Una svolta positiva".