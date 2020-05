7.35 Mafia,91 arresti e sequestro per 15 mln Duro colpo a Cosa nostra: 91 arresti e numerosi sequestri per un valore di circa 15 milioni di euro. Dall'alba mi- litari del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della GdF,con il supporto del Comando di Palermo e di altri Reparti nazionali, hanno eseguito le ordinanze di custodia cautelare e il sequestro preventivo di beni mobili e immobili. Le operazioni sono in corso in Sicilia, Lombardia, Piemonte, Liguria, Veneto, Emilia Romagna, Toscana,Marche e Campa- nia. Impegnati 500 militari,un mezzo aereo e unità cinofile specializzate.