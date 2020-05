18.25 Covid-19,sono 2.452 i guariti in 24 ore Dopo giorni in calo, tornano a crescere i contagiati totali dal coronavirus, (positivi, vittime e guariti). Sono 221.216, con un incremento su ieri di 1.402. Nell'aumento vanno perĂ² conside- rati 419 casi della Lombardia che "ha comunicato trattarsi di casi riferiti alle settimane precedenti e non alle ultime 24 ore".Lo precisa la P.Civile. Le vittime sono salite a 30.911, con un incremento di 172 in un giorno.Calano i malati, 1.222 in meno di ieri, 81.256 in tutto.I guariti sono 109.039,+2.452. In calo le terapie intensive,952 (-47).