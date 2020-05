12.04 Virus, Sileri: da 1° giugno più libertà "Penso che dal 1°giugno ci sarà possi- bilità di spostarsi da una regione all' altra. E secondo sarà possibile uscire anche dalla Lombardia". Così il vicemi. nistro della Salute Sileri a Circo Mas- simo su Radio Capital. Dal 18/5 faremo un passo avanti,di que- sto sono sicuro,e per fine mese ci sarà maggiore libertà. Ovviamente non posso garantire oggi la libertà di movimentoè è un momento di osservazione, una fase 2 molto iniziale.Come se l'Italia fosse stata dimessa dopo una brutta malattia: ora ha 2 settimane di convalescenza".