10.45 Air Canada:licenziamento metà personale La compagnia aerea Air Canada ha annun- ciato il licenziamento di oltre la me- tà del suo personale, quindi circa 25 mila persone, a causa del crollo della sua attività dovuto alla pandemia di coronavirus. La principale compagnia aerea canadese ha deciso di ridurre la sua forza la- voro del "50-60 per cento", ha reso noto in un comunicato. La compagnia aveva dovuto ridurre i voli del 95% a causa della chiusura delle frontiere e delle misure decretate in tutto il mon- do per contenere l'epidemia.