21.38 Speranza:cautela e prudenza nella fase2 "Due mesi intensissimi, difficili, tra i più complicati della storia del Paese Ma abbiamo capito cosa significa avere un Servizio sanitario importante come quello in Italia e cosa significa poter contare su donne e uomini che lavorano nel Servizio". Così il ministro della Salute, Speranza, a un meeting medico. La situazione è sotto controllo, ma il virus circola: attenzione su Lombardia Umbria e Molise dove vi è il rischio di aumento di trasmissione. Così l'Istitu- to Sup. di Sanità. "Cautela per non di- sperdere gli sforzi", avverte Speranza.