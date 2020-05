19.00 Zaia:revisione Costituzione è autonomia "Il premier Conte vuole una revisione Costituzionale? Vediamola in positivo, vuol darci l'autonomia". Così il gover- natore del Veneto Zaia risponde al pre- mier che ha invitato a una riflessone, finita l'emergenza, sull'assetto costi- tuzionale del rapporto Stato-Regioni. "Davanti a 2 milioni di veneti che han- no votato un referendum, è l'ottenimen- to dell'autonomia. Se poi intendeva al- tro è bene lo chiarisca", aggiunge. "Il governo paga lo scotto che la visione autonomista non è di casa. L'autonomia non toglie potere, dà responsabilità".