21.17 Iss: Umbria e Molise a basso rischio L'indice di contagiosità "non è una pa- gella, ma un segnale da interpretare con agli altri dati". La precisazione arriva dall'Istituto superiore di Sani- tà che ieri aveva avvertito sull'alto rischio in Umbria, Molise e Lombardia. Ora afferma che "relativamente ai valo- ri Rt in regioni come Umbria e Molise, che restano a bassa incidenza di infe- zioni da CoVid-19, anche piccole oscil- lazioni nei numeri,dovute verosimilmen- te al'aumento dei tamponi eseguiti,pos- sono comportare variazioni in singoli parametri sensibili come l'indice Rt".