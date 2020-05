18.21 Coronavirus, notevole calo del trend Nella giornata in cui si registra il numero di decessi per CoVid-19 più bas- so dal lockdown (99), in ben 8 Regioni neanche una vittima in 24 ore. Si trat- ta di Molise, Umbria, Basilicata, Cala- bria, Valle d'Aosta, Sicilia, Provincia di Trento e Marche. Si evince dal bol- lettino della Protezione civile. 451 nuovi casi a livello nazionale per un totale che sale a 225.886 dall'ini- zio dell'epidemia.Ma 2.150 i guariti in più in 24 ore e 1.798 in meno rispetto a ieri gli attualmente positivi. Poi, -13 in terapia intensiva:749 in totale.