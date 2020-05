12.19 Speranza: vaccino sia un bene per tutti "E' necessario sottolineare l'importan- za dell'Oms e la necessità di raffor- zarne il ruolo,soprattutto in tempi di crisi: vuol dire lavorare insieme per costruire un'Agenzia più forte,indipen- dente da influenze esterne politiche o finanziarie,guidata solo dalla scienza" Così il ministro della Salute Speranza, parlando all'Oms. "Sfida fondamentale -ha aggiunto- è lo sviluppo di un vaccino per il Covid si- curo ed efficace, e l'impegno affinché sia un bene pubblico globale,diritto di tutti e non privilegio per pochi".