12.46 Inps,record di malati in picco epidemia Tra il 2 febbraio e l'11 aprile, mesi nei quali si è concentrata l'epidemia da Covid, i certificati medici di ma- lattia arrivati all'Inps sono stati oltre 6,58 milioni,con una crescita del 14% rispetto allo stesso periodo del 2019. Lo rileva l'Inps secondo cui la crescita nel periodo tra l'8 e il 14 marzo è stata del 110% per poi scendere al +59% nella settimana successiva. In Lombardia nella settimana 8-14 marzo i certificati sono cresciuti del 176%.