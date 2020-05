13.55 Zaia:Video movida? Se più casi,richiudo "Ci sono arrivate decine di foto e vi- deo con movida a cielo aperto. Nulla contro la festa,ma divieto di assembra- menti e la mascherina sono conditio si- ne qua non,salvavita a tutela dei cit- tadini".Così il governatore veneto Zaia "In 10 giorni li vedo i contagi:se sal- gono richiuderemo bar,spiagge,ristoran- ti:ci richiuderemo a casa col silicone" Il governatore lombardo Fontana: "Direi bene,i cittadini hanno continuato a ri- spettare le regole del lockdown in par- te riproposte". Movida? "Ora far capire che entusiasmo non può vincere ragione"