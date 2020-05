12.18 Bonafede, Renzi:"Voteremo no a mozioni" "Se noi votassimo oggi secondo il meto- do che ella, signor Ministro, ha usato nella sua esperienza parlamentare nei confronti dei membri dei nostri governi passati, dovrebbe andare a casa: ma noi non siamo come voi". Lo afferma Renzi, annunciando che IV voterà contro le mozioni di sfiducia. "L'intervento di oggi in Senato è uno degli interventi più difficili della mia esperienza politica. Vi aspetto", aveva preannunciato via social.