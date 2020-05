20.08 Svezia, numero più alto morti al mondo La Svezia ha superato la Gran Bretagna, l'Italia e il Belgio raggiungendo il più alto tasso di mortalità pro capite per coronavirus nel mondo. Lo riferisce il Daily Telegraph online citando i dati raccolti dal sito web Our World in Data, secondo cui la Sve- zia ha avuto 6,08 decessi per milione di abitanti al giorno, nell'ultima set- timana censita,tra il 13 e il 20 maggio Questo, secondo la stessa fonte, è il più alto del mondo, al di sopra di Re- gno Unito, Belgio e Usa, che hanno ri- spettivamente 5,57, 4,28 e 4,11 morti.