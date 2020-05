6.20 Covid-19, in Usa 1.561 morti in 24 ore Negli Stati Uniti torna ad aumentare il numero delle vittime causate dal nuovo coronavirus. Nelle ultime 24 ore, in- fatti, si sono registrati 1.561 morti. E' quanto fa sapere la Johns Hopkins University. Il numero totale dei decessi nel Paese dall'inizio dell'emergenza sale così a 93.416, e quello dei casi di contagio a 1 milione 551.102. In termini assoluti, gli Usa si confermano il Paese più col- pito al mondo per numero di decessi.