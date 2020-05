19.45 Gallera: in Lombardia rischio è basso L'indice Rt (parametro da osservare per allentare le misure 'anti CoVid-19' o tornare in 'lockdown', Ndr) della Lom- bardia passa da 0,62 a 0,51, quindi "da moderato a basso". Così l'assessore al Welfare della Lombardia, Gallera. Il dato è il più basso di altre regioni come Veneto 0,56, Abruzzo 0,89, Lazio 0,71 o Toscana 0,59, fa notare Gallera. L'Iss "sottolinea l'efficacia messa in campo dalla Lombardia".Sugli screening: "57mila tamponi in case di riposo, 30% dei positivi curati puntualmente". Poi, è "positivo il 34% malati a domicilio".