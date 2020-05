21.35 Boeri ricostruirà Arquata del Tronto Sarà il famoso architetto Stefano Boeri a ridare un volto ad Arquata del Tron- to, paese di un migliaio di abitanti in provincia di Ascoli Piceno, completa- mente distrutto dal terremoto del 2016. Una società cooperativa di architetti, capitanata da Boeri,si è aggiudicata la gara europea telematica. A indirla è la Regione Marche: servizi tecnici e piani urbanistici. Il progetto compren- de sei frazioni di Arquata,unico comune d'Europa racchiuso in due aree naturali protette: parchi Monti Sibillini e Gran Sasso e Monti della Laga.