9.55 Oltre 5,3 milioni di contagi nel mondo In tutto il mondo sono 5.313.816 i con- tagi da coronavirus e 342.141 le vitti- me, secondo l'ultimo bilancio della Johns Hopkins University. Gli Stati Uniti hanno registrato quasi 24 mila casi nelle ultime 24 ore. Le persone guarite sono oltre 2 milio- ni, in testa gli Usa con 361.2393. Gli Stati Uniti restano il Paese piĆ¹ colpito dalla pandemia, con un totale di 1,6 milioni di contagiati e 97.078 di decessi.