17.16 Zaia,Mostra Cinema si farà a settembre "La Mostra del cinema di Venezia si fa a settembre come previsto". Lo conferma Luca Zaia, governatore del Veneto, che è nel Cda. "Gli esperti dicono che set- tembre è la finestra per le elezioni quindi si può fare la Mostra". "Probabilmente non ci saranno tutte le produzioni che siamo abituati a vedere perché si sono fermate lavorazioni ed anteprime", spiega comunicando d'aver parlato col presidente Cicutto. Sulla Biennale Architettura"E'stato detto che gran parte degli espositori non se la sentiva di allestire i padiglioni".