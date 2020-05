17.39 Speranza:nuova ondata, Paese sia pronto "Una seconda ondata epidemica è temuta da tutti gli scienziati del mondo e chi ha il compito delle decisioni politiche non può sottovalutare tale eventualità e dobbiamo farci trovare pronti, per questo abbiamo aumentato i posti in te- rapia intensiva del 115%". Così il mi- nistro della Salute, Speranza, su Sky. "Siamo preoccupati dall'ipotesi di una seconda ondata e il Paese deve farsi trovare pronto nella sua interezza",av- verte. Auspica tamponi più veloci. Poi un appello: è "fondamentale" rispondere alla chiamata per i test sierologici.