8.25 Zaia:dico sì a lombardi,capisco Solinas "Sono convinto che si debba ripartire insieme. Del resto, non è che il virus si fermi a Sirmione o a Peschiera".Così il governatore del Veneto, Zaia,al Cor- sera conferma che dal prossimo 3 giugno un lombardo potrà spostarsi in Veneto. "Ma comprendo le ansie di Solinas", il presidente della Sardegna. "Parlare è facile, ma una responsabilità non si prendere alla leggera. Però nessuno può uscire come untore. Mi metto nei panni di un lombardo,non troverei corretto che qualcuno mi trattasse da agente di contagio".