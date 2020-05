14.32 Zaia:da giugno no mascherina per strada L'uso della mascherina non sarà più ob- bligatorio per strada in Veneto dal 1° giugno. Lo prevede la nuova ordinanza regionale del governatore Zaia. Conti- nuerà ad essere indispensabile nei luo- ghi chiusi accessibili al pubblico e all'esterno solo se non è posibile man- tenere la distanza di sicurezza tra non conviventi. Il presidente del Piemonte, Cirio,insi- ste sulla riapertura dal 3 giugno. "I contagi sono in diminuzione, all'inter- no delle soglie di riferimento. In au- tunno spero torni il Salone del libro".