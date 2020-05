1.49 Zaia: stop a mascherina obbligatoria Il governatore del Veneto Luca Zaia ha presentato una nuova ordinanza che pre- vede la non obbligatorietà di indossare la mascherina ad eccezione che nei luo- ghi pubblici o dove non è possibile garantire il mantenimento delle distan- ze di sicurezza. "Da lunedì la mascherina la porti nei luoghi chiusi o dove c'è assembramento, il che significa che quando vai a cam- minare non la usi,ma te la porti dietro che se incontri qualcuno la puoi indos- sare" ha spiegato il presidente nel corso del consueto punto stampa.