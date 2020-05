18.21 Virus,sei regioni a zero nuovi positivi I contagiati totali da Coronavirus sono ora 232.664, 416 più di ieri, quando se ne erano registrati 516 in più, quindi in calo nelle 24 ore. Il dato comprende attualmente positivi,vittime e guariti: in Lombardia 221 in più (ieri 354) pari al 53,1% dell'aumento odierno in Italia Sei le regioni a zero contagi: Abruzzo, Umbria, Sardegna, Molise, Calabria e Basilicata. Sempre più persone guari- scono: 2.789. Ma sono morte 111 persone rispetto a 87 di ieri e 67 solo in Lom- bardia. -25 in terapia intensiva da ie- ri. Dati della Protezione civile.