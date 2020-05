13.49 Grecia apre a Italia,con test se rischi La Grecia apre i confini anche agli i- taliani, ma con test per chi arriva da Emilia-Romagna,Lombardia,Piemonte e Ve- neto,considerate zone ad "alto rischio" A partire dal 15 giugno negli scali di Atene e Salonicco saranno ammessi voli internazionali.Per i passeggeri a bordo di aerei provenienti da zone "ad alto rischio",indicate dall'Agenzia europea per la sicurezza aerea, all'arrivo è previsto un test. Se sarà negativo il passeggero si metterà in auto-quarante- na per 7 giorni,se positivo in quaran- tena per 14 giorni.