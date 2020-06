19.14 Caso Floyd, protesta il calcio italiano Il calcio italiano si unisce all'ini- ziativa #BlackOutTuesday,lanciata dagli sportivi di tutto il mondo per prote- stare contro la morte di George Floyd, avvenuta nel corso di un arresto opera- to dalla polizia di Minneapolis. Post completamente neri sugli account dei giocatori della Juve Dybala,Matuidi Ramsey, Bernardeschi e Chiellini. Hanno aderito al messaggio anche molti gioca- tori dell'Inter:Candreva ed Eriksen,ol- tre ad Asamoah e Moses. Stessa cosa per il Milan che ha postato una foto nera sul profilo twitter ufficiale del club.