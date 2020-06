21.00 Pisano: in 500mila scaricano app Immuni "Dopo 24 ore abbiamo già avuto 500mila download:significa che l'applicazione è stata apprezzata nella sua semplicità e i cittadini ne hanno capito l'utilità". Così al Tg1 il ministro per l'Innova- zione Paola Pisano dà i primi dati sul- l'utilizzo della app Immuni per il tracciamento del Coronavirus. "Siamo tra i primi Paesi al mondo" e "il primo tra i grandi Paesi Ue" a usa- re simili tecnologie". La app, "è stata sviluppata nel pieno rispetto della privacy", ha ricordato il ministro.