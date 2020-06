14.06 Rapporto Amnesty: attivismo attore 2019 L'attivismo,soprattutto quello dei gio- vani, รจ "il tema dei temi" del Rapporto Amnesty 2019-2020."Sono scesi in piazza a decine di milioni",in tutto il mondo, "con numeri che non si vedevano dal 2010-2011", spiega Amnesty Italia. A Hong Kong,in Cile,a Bagdad,in Egitto, manifestazioni di piazza sono state re- presse con violenza e arresti, denuncia l'organizzazione. Ad aggravare la si- tuazione,la pandemia di coronavirus che ha fatto esplodere le disuguaglianze. Infine,si sottolinea in Italia la "pro- gressiva criminalizzazione delle Ong".