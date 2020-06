21.41 Merkel:stile politico Trump controverso "Credo che lo stile politico di Trump sia molto controverso". Così la can- celliera tedesca Angela Merkel in una intervista all'emittente Zdf risponden- do alla domanda se lo stile del presi- dente Usa stia contribuendo alla divi- sione della società americana. "La società è molto polarizzata", ha detto. "La mia aspirazione in politica è sempre cercare di tenere insieme le persone". Merkel ha condannato "l'omi- cidio" dell'afroamericano Floyd a Min- neapolis sottolineando che "il razzismo è qualcosa di terribile".