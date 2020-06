16.12 Papa:non tacere davanti pianeta violato "Proteggere l'ambiente e rispettare le biodiversità del pianeta sono questioni che riguardano tutti noi. Non possiamo pretendere di essere sani in un mondo malato".Così Papa Bergoglio in una let- tera a Ivan Duque Marquez,presidente della Colombia,che ospita virtualmente la Giornata mondiale dell'Ambiente. E ricorda che "le ferite causate alla nostra Madre Terra sono ferite che san- guinano anche in noi"."Non possiamo ta- cere" davanti al "pianeta saccheggiato e violato per l'avidità del profitto e spesso in nome del progresso".