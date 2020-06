18.32 Virus, da ieri 1.886 guariti in più Risalgono i contagi per CoVid-19 in Italia: 234.531,+518 da ieri (177). Si tratta degli attuali positivi,vittime e guariti.In Lombardia 402 nuovi contagi in più: ieri 84, pari al 77,6%% dell' aumento di oggi in Italia. Saliti a 163.781 i guariti e i dimessi, con un incremento rispetto a ieri di 1.886. In Lombardia 21, ieri 29. I morti in tutto salgono: 33.774. Zero vittime in 9 regioni:Trentino, Si- cilia, Abruzzo, Umbria, Sardegna, Val d'Aosta, Calabria, Molise e Basilicata. Saliti a 163.781 i guariti e i dimessi.