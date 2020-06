14.16 Vacanze, Codacons:80% resterà in Italia L'80% degli italiani che questa estate si concederanno una vacanza rimarrà entro i confini nazionali,la villeggia- tura avrà una durata media inferiore al trend registrato negli ultimi anni e sarà all'insegna del relax. Lo afferma il Codacons, in una prima indagine sulle vacanze estive in tempi Covid. Tra giugno e settembre a conce- dersi una vacanza sarà solo il 51% dei cittadini,-23% rispetto al 2019. In te- sta alle mete più gettonate la Puglia 28%),seguita da Sicilia (24%), Sardegna (18%). Il 15% sceglierà la montagna.