18.14 Virus, oggi calano i nuovi contagiati Torna a scendere l'incremento giorna- liero dei contagi da Coronavirus in Italia: 234.801 in totale,+270 da ieri, quando si era registrata una crescita di 518. Il dato comprende attualmente positivi,vittime e guariti.In Lombardia i nuovi contagiati sono 142 in piĆ¹,men- tre ieri l'incremento era stato di 402, pari al 52,5% dell'aumento in Italia. Dai dati della Protezione Civile emerge che sono 5 le regioni con zero nuovi casi: Campania, Umbria,Calabria, Molise e Basilicata. Vittime:+72 da ieri; gua- riti +1.297; -1.099 malati da ieri.