18.07 Virus,meno di 200 nuovi casi e 53 morti Sono saliti a 165.837 i guariti dal coronavirus in Italia,con un incremento rispetto a ieri di 759. Meno di 200 i nuovi contagi (197), 234.998 in tutto. Sono i dati della Protezione Civile. Calano anche i malati, 35.262, 615 in meno di ieri, quando il calo era stato di 1.099. Sono 53 le vittime nelle ul- time 24 ore in Italia, in calo rispetto alle 72 di ieri. In Lombardia nell'ul- tima giornata se ne sono registrate 21, ieri erano 27. I morti complessivi salgono così a 33.899.Continua il calo nelle terapie intensive,287,6 in meno.