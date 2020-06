11.07 Istat: Pil 2020 -8,3% e consumi -8,7% L'Istat stima per il 2020 una caduta del Pil,8,3%,e una ripresa parziale nel 2021 con un rialzo del 4,6%.Nelle "Pro- spettive"per il biennio,sottolinea come Covid e misure di contenimento abbiamo determinato uno"shock senza precedenti nell'economia.Con la riapertura,a mag- gio ci sono segnali di ripresa e si prevede"un rialzo nel secondo semestre" Per il 2020,si stima un calo di consumi delle famiglie (-8,7%)e il"crollo"degli investimenti (-12,5%) a fronte di "una crescita dell'1,6% della spesa delle amministrazioni pubbliche".