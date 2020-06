19.07 C.Destra non andrà agli Stati Generali Il centrodestra non ci sarà agli Stati Generali sull'Economia organizzati dal Governo a Villa Pamphili. Una decisione arrivata nel pomeriggio al vertice tra i leader della Lega, Salvini, di Fratelli d'Italia, Meloni, e il coordinatore nazionale di Forza Italia, Tajani. "Il centrodestra è compatto sul no alla partecipazione", hanno annunciato. I tre partiti hanno ribadito di essere pronti a confrontar- si con il governo in qualsiasi momento, ma soltanto in occasioni e sedi istitu- zionali.