18.49 Frode mascherine a ospedali: 13 arresti Sfruttamento dei lavoratori e frode. Queste le accuse nei confronti di 13 arrestati,in flagranza di reato, in una operazione della Guardia di finanza an- ti mascherine chirurgiche non a norma, destinate nelle pubbliche forniture. Individuati 90 clandestini e sequestra- te milioni di mascherine. E' successo a Prato: coinvolte ditte cinesi della città toscana riconvertite alla produ- zione di Dpi destinati alla Protezione civile e alla centrale acquisti per la sanità per conto della Regione Toscana, entrambe parti lese nelle indagini.