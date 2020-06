21.28 Nuova ondata temporali al Nord-Ovest Nuovi temporali in arrivo a Nord-Ovest: la Protezione civile segnala allerta gialla in 5 regioni. La pioggia tornerà a causa del passaggio veloce di una perturbazione in arrivo dalle Baleari, L'avviso emesso dalla Protezione civile parla di rovesci o temporali domani mattina su Liguria, Piemonte, Lombardia sud-occidentale ed Emilia Romagna. I fenomeni saranno accompagnati da inten- sa attività elettrica, locali grandina- te e forti raffiche di vento. Oltre al- le regioni del nord l'allerta gialla riguarda anche l'Umbria.