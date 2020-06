14.15 Carminati, Bonafede chiede accertamenti Il Guardasigilli Bonafede ha delegato l'Ispettorato generale a svolgere gli accertamenti preliminari in merito alla scarcerazione di Massimo Carminati, l'ex Nar, al centro dell'inchiesta Mondo di mezzo. Lo si apprende da fonti di via Arenula. La decisione di scarcerarlo è stata presa dal tribunale del Riesame. Carminati è stato rimesso in libertà dopo oltre 5 anni e mezzo di reclusio- ne per scadenza dei termini.