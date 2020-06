9.38 Ex Embraco, perquisizioni e sequestri Perquisizioni e sequestri della GdF di Torino in Piemonte e Lombardia,nei con- fronti della Ventures, società che ha acquisito il ramo d'azienda della ex Embraco con la cessione del sito indu- striale di Riva presso Chieri.Accertati cospicui flussi di denaro,diretti anche all'estero, che avrebbero portato al prosciugamento delle casse societarie e al pignoramento di risorse aziendali. Alla luce degli accertamenti,la Procura ha depositato due giorni fa istanza di fallimento della Ventures ipotizzando reati di bancarotta distrattiva.