8.40 Coronavirus: in Usa 705 morti in 24 ore Secondo l'ultimo bollettino della Johns Hopkins University, gli Usa hanno regi- strato altri 705 morti per coronavirus in 24 ore. E' il nono giorno consecutivo che il bilancio giornaliero si tiene al di sotto dei 1.000 decessi, ma gli Stati Uniti rimangono il Paese piĆ¹ colpito al mondo dalla pandemia in termini as- soluti, con un totale di oltre 119.000 morti e 2,2 milioni di casi di contagio accertati.