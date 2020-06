15.02 Toti, primi passi su nuovo ponte Genova "Per la prima volta camminiamo dove c' era il ponte Morandi.E' un momento sto- rico.Che emozione!Questo ponte sarà per sempre anche per le vittime del crollo" Lo ha detto il presidente della Liguria Toti, percorrendo il nuovo viadotto in- sieme al sindaco di Genova Bucci. "E' stato costruito in meno di un anno, malgrado il maltempo e il Covid, dimo- strando che quando ci sono persone che si prendono le responsabilià,le cose si possono fare",aggiunge Toti."Una grande emozione, il primo pensiero va alle 43 vittime", dice il sindaco Bucci.