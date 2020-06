19.16 Virus, 190 nuovi casi e 30 decessi Il 46,3% dei nuovi casi di positività da CoVid-19 (+190 in Italia, ieri +122) si registra in Lombardia:+88 da ieri,17 positivi al test sierologico. Da inizio pandemia, 93.261 casi con 16.586 morti solo in Lombardia: +7 morti, ieri 6. In Italia, 239.410 tra positivi, vittime e guariti. 53.266 tamponi in 24 ore. 5mln 107.093 in totale. A livello nazionale, oggi 30 i morti,ieri 18. Finora 34.644. In terapia intensiva -8 da ieri,in tut- to 107 oggi. 18.655 malati,-918 da ieri Cinque regioni senza nuovi casi:Puglia, Friuli, Calabria, Molise e Basilicata.