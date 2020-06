13.34 Vaccino,appello Nobel, personalità, Vip Esponenti politici e artisti hanno ade- rito al documento proposto da Muhammad Yunus, premio Nobel per la Pace, per chiedere che il vaccino contro il Covid venga dichiarato bene universale,esente dal diritto di brevetto di proprietà. All'appello hanno finora aderito 101 personalità mondiali,fra presidenti, premi Nobel,artisti,imprenditori, poli- tici e accademici. Tra i politici ita- liani hanno aderito Nicola Zingaretti e Romano Prodi.Tra gli artisti Andrea Bo- celli,mentre per il mondo religioso fi- gura la famiglia francescana di Assisi.