10.15 Salvini:su Mes votino Camere,diranno no "Portino in Aula il voto sul Mes e ve- dremo il Parlamento italiano, che è so- vrano,come voterà. Penso che la maggio- ranza sia assolutamente a favore dell' interesse nazionale e quindi contro il Mes". Così il leader della Lega Salvini sul Fondo salva Stati dell'Ue. Sulle tensioni di ieri a Mondragone,nel Casertano, dove ha dovuto rinunciare a tenere un comizio: "In piazza volavamo sassi e bastoni, ma i violenti non ci fermeranno. Tornerò presto". Riguardo alle Regionali in Campania: "Credo nel- la candidatura di Caldoro (FI)".