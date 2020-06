17.58 Contagiati 142 più di ieri,più 23 mort Sono 142 oggi i nuovi contagiati, in aumento rispetto a ieri quando erano 126. Di questi 62 sono in Lombardia, pari al 43,6%. Il numero totale dei ca- si sale a 240.578. Le vittime fanno se- gnare un aumento a 23, delle quali 4 in Lombardia. Dopo le 6 di ieri nel Paese. Complessivamente i morti sono 34.767. I tamponi sono in aumento. Sette le Regioni senza nuovi casi: Mar- che, Trentino Alto Adige, Puglia, Friu- li Venezia Giulia, Abruzzo, Basilicata e Molise.